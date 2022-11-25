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3 часа назад

Фанатам Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ. Болельщиков заставляли снять их перед матчем с США

Sports.ru

Фанатам Уэльса разрешат носить радужные шляпы.

Фанатам Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ в Катаре
Фото: Sports.ruSports.ru

Эти шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Перед матчем группового турнира ЧМ-2022 с США (1:1) валлийским болельщикам велели снять радужные шляпы перед проходом на стадион.

«В ответ на обращение Футбольной ассоциации Уэльса ФИФА подтвердила, что болельщикам со шляпами The Red Wall и радужными флагами разрешили вход на стадион на м

Все арены чемпионата мира по футболу проинструктированы следовать согласованным правилам и положениям», – сообщается в твиттере Футбольной ассоциации Уэльса.

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