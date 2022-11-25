Фанатам Уэльса разрешили носить радужные шляпы на ЧМ в Катаре

Эти шляпы были созданы фанатской организацией The Red Wall в сотрудничестве с футбольной ассоциацией в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. Перед матчем группового турнира ЧМ-2022 с США (1:1) валлийским болельщикам велели снять радужные шляпы перед проходом на стадион.