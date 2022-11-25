ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

На чемпионате мира в Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ

Lenta.ru

В Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира-2022. Об этом сообщает The Independent.

На чемпионате мира в Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, Международная федерация футбола (ФИФА) разослала по национальным федерациям сообщение о том, что болельщикам разрешат приносить радужные флаги и другую символику на стадионы, начиная со второго тура чемпионата. Уточняется, что некоторые страны с недоверием относятся к этому обещанию властей Катара.

Ранее 23 ноября Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников ФИФА после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено.

21 ноября ФИФА запретила игрокам носить радужные капитанские повязки с надписью One Love. Организация предоставила альтернативные повязки с посланиями солидарности.

ЧМ-2022,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители