На чемпионате мира в Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ

В Катаре снимут запрет на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира-2022. Об этом сообщает The Independent.

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По информации издания, Международная федерация футбола (ФИФА) разослала по национальным федерациям сообщение о том, что болельщикам разрешат приносить радужные флаги и другую символику на стадионы, начиная со второго тура чемпионата. Уточняется, что некоторые страны с недоверием относятся к этому обещанию властей Катара.

Ранее 23 ноября Датский футбольный союз (DBU) выразил готовность выйти из состава участников ФИФА после запрета со стороны организации носить радужные капитанские повязки One Love на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Глава DBU Йеспер Моллер заявил, что доверие к ФИФА утрачено.