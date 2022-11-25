Болельщики сборной Бразилии на ЧМ оскорбили Марадону

Болельщики сборной Бразилии скандировали оскорбительные кричалки в адрес чемпиона мира аргентинца Диего Марадоны после победы своей команды над сербами на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент «Матч ТВ».
Группа фанатов размахивала флагами и кричала «Марадона — наркоман». Знаменитый аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Бразильцы в четверг обыграли сербов со счетом 2:0 в матче группы G, встреча проходила в Лусаиле. В другом матче группы швейцарцы взяли верх над сборной Камеруна — 1:0.
В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча пройдут 28 ноября.
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