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2 часа назад

Болельщики сборной Бразилии на ЧМ отметили годовщину смерти Марадоны оскорбительными кричалками

Матч ТВ

Болельщики сборной Бразилии скандировали оскорбительные кричалки в адрес чемпиона мира аргентинца Диего Марадоны после победы своей команды над сербами на чемпионате мира в Катаре, передает корреспондент «Матч ТВ».

Болельщики сборной Бразилии на ЧМ оскорбили Марадону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группа фанатов размахивала флагами и кричала «Марадона — наркоман». Знаменитый аргентинский футболист скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Бразильцы в четверг обыграли сербов со счетом 2:0 в матче группы G, встреча проходила в Лусаиле. В другом матче группы швейцарцы взяли верх над сборной Камеруна — 1:0.

В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербия встретится с камерунцами. Оба матча пройдут 28 ноября.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Диего Марадона,
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