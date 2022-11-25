ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

​Жена игрока сборной Германии пожаловалась на холод в Катаре

Евро-футбол.Ру

Болельщики, которые посещают матчи чемпионата мира в Катаре, уже не впервые жалуются на холод. Есть мнение, что организаторы мундиаля перебарщивают с использованием кондиционеров на стадионах, из-за чего фанаты сталкиваются с некомфортными условиями.

​Жена игрока сборной Германии пожаловалась на холод в Катаре
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Супруга футболиста сборной Германии Маттиаса Гинтера Кристина тоже осталась недовольны температурным режимом на трибуне. Девушка опубликовала в социальных сетях фотографию с «мурашками» на своей руке.

Напомним, что сборная Германии свой путь на чемпионате мира – 2022 начала с поражения от Японии с результатом 1:2. Теперь команда Ханса-Дитера Флика готовится к игре против Испании.

ЧМ-2022,Маттиас Гинтер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители