​Жена игрока сборной Германии пожаловалась на холод в Катаре

Болельщики, которые посещают матчи чемпионата мира в Катаре, уже не впервые жалуются на холод. Есть мнение, что организаторы мундиаля перебарщивают с использованием кондиционеров на стадионах, из-за чего фанаты сталкиваются с некомфортными условиями.

Супруга футболиста сборной Германии Маттиаса Гинтера Кристина тоже осталась недовольны температурным режимом на трибуне. Девушка опубликовала в социальных сетях фотографию с «мурашками» на своей руке.