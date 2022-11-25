Неймар пропустит минимум два матча сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ 2022, сообщает в Twitter журналист Дани Жил.
Неймар повредил связки правой лодыжки в матче чемпионата мира 2022 со сборной Сербии. Бразильцы победили со счетом 2:0. Неймар вышел на поле в стартовом составе, его заменили на 80 й минуте встречи. В следующем туре Бразилия сыграет со Швейцарией 28 ноября. Встреча последнего тура группового раунда с Камеруном намечена на 2 декабря.
— В окружении Неймара мне подтвердили, что форвард почти точно не сыграет против Швейцарии. Тите (главный тренер — ред.) не будет рисковать и в последней игре группового этапа против Камеруна. Ожидается, что он сможет восстановиться к матчу 1/8 финала чемпионата мира, — написал журналист.
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