Неймар пропустит минимум два матча сборной Бразилии

— В окружении Неймара мне подтвердили, что форвард почти точно не сыграет против Швейцарии. Тите (главный тренер — ред.) не будет рисковать и в последней игре группового этапа против Камеруна. Ожидается, что он сможет восстановиться к матчу 1/8 финала чемпионата мира, — написал журналист.