Гайич высказался о невызове в сборную Сербии на ЧМ-2022

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич считает, что исключение российских клубов из еврокубков могло стать причиной его непопадания в заявку сборной Сербии на ЧМ 2022.
— Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждет вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха, — сказал Гайич RT.
Сборная Сербии в матче первого тура ЧМ 2022 в рамках группы G проиграла Бразилии — 0:2. Следующую игру на ЧМ сербы проведут с Камеруном 28 ноября.
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