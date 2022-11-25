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57 минут назад

«Я был частью этой команды и выходил на поле в матчах отбора». Гайич — о невызове в сборную Сербии на ЧМ-2022

Матч ТВ

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич считает, что исключение российских клубов из еврокубков могло стать причиной его непопадания в заявку сборной Сербии на ЧМ 2022.

Гайич высказался о невызове в сборную Сербии на ЧМ-2022
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

— Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждет вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха, — сказал Гайич RT.

Сборная Сербии в матче первого тура ЧМ 2022 в рамках группы G проиграла Бразилии — 0:2. Следующую игру на ЧМ сербы проведут с Камеруном 28 ноября.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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