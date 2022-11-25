Гайич высказался о невызове в сборную Сербии на ЧМ-2022

— Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждет вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха, — сказал Гайич RT.