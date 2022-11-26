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48 минут назад

Газзаев считает Роналду и Месси украшением ЧМ-2022

Евро-футбол.Руиещё 1

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Газзаев считает Роналду и Месси украшением ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Роналду и Месси — украшения этого чемпионата мира. Большое счастье, что эти двое до сих пор играют и демонстрируют высокий уровень игры», — приводит слова Газзаева Sport24.

Специалист считает, что присутствие в команде таких футболистов вдохновляет остальных игроков.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Португалии одержала победу над Ганой (3:2), а Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии (1:2).

Во втором туре мундиаля аргентинцы сыграют с Мексикой (26 ноября), а португальцы — с Уругваем (28 ноября).

ЧМ-2022,Валерий Газзаев,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
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