​Азмун объяснил, почему схватил тренера за горло

Сборная Ирана в пятницу обыграла Уэльс во втором туре группового этапа чемпионата мира со счётом 2:0. После второго гола своей команда Сердар Азмун, который к тому моменту был заменён, схватил за горло тренера иранской сборной Карлуша Кейруша. Сам Азмун объяснил эту ситуацию.