Саудовские футболисты получили роскошные подарки за матч с Аргентиной

Игроки сборной Саудовской Аравии получили по автомобилю Rolls Royce Phantom за победу над командой Аргентины в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022, который проходит в Катаре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, такой подарок футболистам решил сделать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Напомним, что матч саудовцев и аргентинцев прошел 22 ноября. Он завершился со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Голы забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари. Единственный мяч в ворота соперника со стороны Аргентины отправил капитан команды Лионель Месси.

Сборные выступают в группе C. Там также находятся команды Польши и Мексики. На данный момент Саудовская Аравия занимает первое место в турнирной таблице с тремя очками, за ней идет Польша и Мексика — у них по одному очку. Сборная Аргентины пока без очков.