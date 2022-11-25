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3 часа назад

Саудовские футболисты получили роскошные подарки за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

Елена Прошина

Игроки сборной Саудовской Аравии получили по автомобилю Rolls Royce Phantom за победу над командой Аргентины в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022, который проходит в Катаре. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Саудовские футболисты получили роскошные подарки за матч с Аргентиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, такой подарок футболистам решил сделать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Напомним, что матч саудовцев и аргентинцев прошел 22 ноября. Он завершился со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Голы забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари. Единственный мяч в ворота соперника со стороны Аргентины отправил капитан команды Лионель Месси.

Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину в матче ЧМ 2022 по футболу

Сборные выступают в группе C. Там также находятся команды Польши и Мексики. На данный момент Саудовская Аравия занимает первое место в турнирной таблице с тремя очками, за ней идет Польша и Мексика — у них по одному очку. Сборная Аргентины пока без очков.

Во втором туре группового этапа Саудовская Аравия встретиться с Польшей. Матч пройдет 26 ноября.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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