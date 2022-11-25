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2 часа назад

Роналду назвал подвигом свой рекорд по голам на чемпионатах мира

Газета.Ru

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в соцсетях прокомментировал свой забитый мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 против Ганы. Напомним, Роналду стал первым игроком, которому удалось забить на пяти чемпионатах мира.

Роналду назвал подвигом свой рекорд на чемпионатах мира
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Забить на пяти чемпионатах мира — значит совершить подвиг, о котором я никогда бы не мечтал. Но также это доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость, которую я испытываю, выступая за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, который я забиваю за свою страну», — написал Роналду.

Роналду уставил очередной рекорд чемпионатов мира

Кроме Роналду у португальцев в матче с Ганой голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.

Ранее Роналду отличался голами на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев

ЧМ-2022,Рафаэл Леау,Владимир Пономарев,Криштиану Роналду,
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