Роналду назвал подвигом свой рекорд на чемпионатах мира

«Забить на пяти чемпионатах мира — значит совершить подвиг, о котором я никогда бы не мечтал. Но также это доказательство того, что нет ничего невозможного. Гордость, которую я испытываю, выступая за Португалию, сравнима только с радостью, которую я испытываю от каждого гола, который я забиваю за свою страну», — написал Роналду.