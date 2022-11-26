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2 часа назад

Колосков оценил проведение товарищеского матча сборной России с участником ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 6

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность проведения товарищеского матча национальной команды с Саудовской Аравией, которая в данный момент выступает на чемпионате мира в Катаре. Ранее о возможности сыграть данный матч сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Колосков оценил проведение товарищеского матча сборной РФ с участником ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сыграть его реально, никто этого не запрещает. Саудовская Аравия, как показала первая игра на чемпионате мира в Катаре, очень крепкая и боеспособная команда. Уровень игроков там выше, чем в тех сборных, с кем сборная России играла последние товарищеские матчи. Товарищеский матч сборной России со сборной Саудовской Аравии имеет смысл и со спортивной точки зрения, и с точки зрения укрепления международных связей», — передает слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В текущем календарном году россияне провели три товарищеских игры — с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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