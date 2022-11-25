Неймар рассказал об одном из самых тяжелых дней в карьере

Форвард сборной Бразилии на Чемпионате мира-2022 в Катаре Неймар рассказал о травме, которую он получил во время матча против национальной команды Сербии в первом туре группового этапа. Об этом спортсмен рассказал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Этот день стал для меня одним из самых тяжелых в карьере. Опять я получил травму на чемпионате мира. Это меня очень сильно огорчает, однако верю, что у меня еще будет шанс вернуться. Сделаю все возможное для этого», – рассказал Неймар.
Свою травму нападающий получил в игре с Сербией – после болезненной травмы голеностопа Неймару пришлось покинуть игровое поле на 79-минуте встречи.
Впрочем, сборная Бразилии всё равно одержала решительную победу над Сербией. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Бразилии.