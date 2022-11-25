Неймар рассказал об одном из самых тяжелых дней в карьере

«Этот день стал для меня одним из самых тяжелых в карьере. Опять я получил травму на чемпионате мира. Это меня очень сильно огорчает, однако верю, что у меня еще будет шанс вернуться. Сделаю все возможное для этого», – рассказал Неймар.