Флаг Сербии на ЧМ-2022 по футболу вызвал скандал

Флаг Сербии в раздевалке ее сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре вызвал скандал, спровоцированный представителями федерации футбола Косово, сообщает «Московский комсомолец».

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Сербская сборная вывесила флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово. На флаг также была нанесена надпись: «Капитуляции не будет». Приштина назвала это «шовинистическим актом», которому не место в спорте, тем более на ЧМ-2022.

Власти Косово назвали это неприемлемым, на фоне отсутствия реакции со стороны Международной федерации футбола и потребовали от нее поменять свои правила, а сербов – наказать за «ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косово».