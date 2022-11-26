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2 часа назад

Флаг Сербии на ЧМ-2022 по футболу вызвал скандал

Елена Прошина

Флаг Сербии в раздевалке ее сборной на Чемпионате мира по футболу в Катаре вызвал скандал, спровоцированный представителями федерации футбола Косово, сообщает «Московский комсомолец».

Флаг Сербии на ЧМ-2022 по футболу вызвал скандал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сербская сборная вывесила флаг страны, на котором изображена территория государства, включающая Косово. На флаг также была нанесена надпись: «Капитуляции не будет». Приштина назвала это «шовинистическим актом», которому не место в спорте, тем более на ЧМ-2022.

Власти Косово назвали это неприемлемым, на фоне отсутствия реакции со стороны Международной федерации футбола и потребовали от нее поменять свои правила, а сербов – наказать за «ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косово».

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что ситуация в Косово остается сложной, на грани столкновений. 1 ноября Приштина выдала предписание владельцем автомобилей, чьи транспортные средства зарегистрированы в Сербии, перерегистрировать свои машины. В противном случае нарушителям грозит штраф от 150 евро. В настоящее время выдано уже 1740 предупреждений. Нововведение стало причиной конфликта, который помогли урегулировать американский посол в Косово Джеффри Ховени и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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