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23 минуты назад

Уткин пошутил про сборную Катара, которая лишилась шансов на выход в плей-офф домашнего ЧМ

Газета.Ru

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Катар лишился шансов на выход из группы на домашнем чемпионате мира - 2022. 25 ноября футболисты сборной Катара проиграли Сенегалу со счетом 1:3, а национальные команды Нидерландов и Эквадора сыграли вничью (1:1).

Уткин пошутил про сборную Катара на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, Катар не смог набрать очков за два матча турнира и поэтому лишился шансов даже на второе место, так как голландцы и эквадорцы записали в свой актив по четыре очка.

"Катар - прекрасный хозяин. Ушел спать первым, но оставил дом гостям - с накрытыми столами, музыкой и танцами (только что без бухла). Вечеринка в таких случаях приобретает неудержимый характер", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

ЧМ стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем отношении к скандальному интервью португальского форварда Криштиану Роналду.

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