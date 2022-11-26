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2 часа назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 26 ноября

Елена Прошина

В субботу, 26 ноября, состоятся четыре игры 2-го тура чемпионата мира по футболку в Катаре. Согласно расписанию, которое приводит «Чемпионат.com», в этот день в матчах мундиаля сойдутся сборные в группах С и D.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 26 ноября
Фото:  FIFA FIFA

В 13:00 мск начнется встреча между национальными командами Туниса и Австралии, которые выступают в группе D. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

В 16:00 мск состоится игра Польша — Саудовская Аравия. Матч группы C можно будет увидеть на арене «Эдьюкейшен Сити».

В 19:00 мск встретятся команды группы D — Франция и Дания. Игра состоится на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск начнется заключительный матч дня между сборными Аргентины и Мексики на стадионе Лусаил Айконик.

Напомним, что ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир открыла встреча Катара и Эквадора, которая закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

ЧМ-2022,Футбол,
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