ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 26 ноября

В субботу, 26 ноября, состоятся четыре игры 2-го тура чемпионата мира по футболку в Катаре. Согласно расписанию, которое приводит «Чемпионат.com», в этот день в матчах мундиаля сойдутся сборные в группах С и D.

Фото: FIFA FIFA

В 13:00 мск начнется встреча между национальными командами Туниса и Австралии, которые выступают в группе D. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

В 16:00 мск состоится игра Польша — Саудовская Аравия. Матч группы C можно будет увидеть на арене «Эдьюкейшен Сити».

В 19:00 мск встретятся команды группы D — Франция и Дания. Игра состоится на «Стэдиум 974» в Дохе.

В 22:00 мск начнется заключительный матч дня между сборными Аргентины и Мексики на стадионе Лусаил Айконик.