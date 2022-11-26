Россия и Украина оказались рядом на флаге английского болельщика. Он объяснил, в чём смысл

Удивительное с матча Англии и США.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Болельщики сборной Англии перед матчем с США вывешивали флаги на перила сектора за воротами, и уже за час до стартового свистка там можно было вычислить примерную географию собравшихся этим вечером на «Эль-Байте». Но не только: обычно на таких флагах, помимо родного города, указывают ещё любимый клуб, название фан-клуба, а также страны, в которых болельщик побывал вместе с этим флагом или же где есть представители этого же фан-клуба.

Таких на матче с США было много. Вот, например, баннер болельщиков «Челси».

Чемпионат.ком

А это – флаг болельщика «Ноттингем Форест». Цифрами обозначены года, когда он ездил в ту или иную страну за сборной Англии. Коллекция внушительная: Германия, Украина, Франция, Россия и Португалия.

Чемпионат.ком

У этого болельщика стран ещё больше! Флагов-нашивок прям очень много (Россия в их числе), а в центре флага интересный герб, в котором есть и коса, и верблюд на коленях. И нет, никакой связи с Катаром тут нет – это эмблема «Сток Сити» образца 1992 года.

Чемпионат.ком

Ещё одни представители – фан-клуба «Мидлсбро». Бывали на Мальте, в России, Хорватии и Нидерландах.

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Россия была на многих флагах из-за чемпионата мира – 2018, но удивительнее всего было увидеть на одном её соседство с Украиной.

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