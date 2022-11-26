ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Россия и Украина оказались рядом на флаге болельщика из Англии на чемпионате мира по футболу в Катаре, подробности

Чемпионат.com

Удивительное с матча Англии и США.

Россия и Украина оказались рядом на флаге английского болельщика. Он объяснил, в чём смысл
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Болельщики сборной Англии перед матчем с США вывешивали флаги на перила сектора за воротами, и уже за час до стартового свистка там можно было вычислить примерную географию собравшихся этим вечером на «Эль-Байте». Но не только: обычно на таких флагах, помимо родного города, указывают ещё любимый клуб, название фан-клуба, а также страны, в которых болельщик побывал вместе с этим флагом или же где есть представители этого же фан-клуба.

Таких на матче с США было много. Вот, например, баннер болельщиков «Челси».

Чемпионат.ком

А это – флаг болельщика «Ноттингем Форест». Цифрами обозначены года, когда он ездил в ту или иную страну за сборной Англии. Коллекция внушительная: Германия, Украина, Франция, Россия и Португалия.

Чемпионат.ком

У этого болельщика стран ещё больше! Флагов-нашивок прям очень много (Россия в их числе), а в центре флага интересный герб, в котором есть и коса, и верблюд на коленях. И нет, никакой связи с Катаром тут нет – это эмблема «Сток Сити» образца 1992 года.

Чемпионат.ком

Ещё одни представители – фан-клуба «Мидлсбро». Бывали на Мальте, в России, Хорватии и Нидерландах.

Чемпионат.ком

Россия была на многих флагах из-за чемпионата мира – 2018, но удивительнее всего было увидеть на одном её соседство с Украиной.

Чемпионат.ком

«Я смотрел там футбол и в обеих странах провёл замечательное время, – пояснил болельщик, которому принадлежит этот флаг. – Киев, Донецк, Москва… Где я ещё был? Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург – все эти места мы посетили в 2012-м и 2018-м. Я просто надеюсь, что страны придут к мирному соглашению и люди из Англии смогут снова поехать и на Украину, и в Россию, потому что это невероятные места для поездки. Думаю, что в этом регионе должен быть мир. Можно сказать, я специально поместил флаги рядом».

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители