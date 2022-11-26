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2 часа назад

«Ничья — это не конец света для нас». Кейн — о матче с США

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат в матче чемпионата мира с США (0:0).

«Ничья — это не конец света для нас». Кейн — о матче с США
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Конечно, это было не лучшее наше выступление. Мы неплохо действовали с мячом и создали несколько хороших комбинаций. Нам не хватило завершения. Но чистая игра в обороне ставит нас в отличное положение в группе.

Это был полный контраст с игрой против Ирана, когда мы хорошо использовали свои шансы. Сегодня было две или три хорошие возможности, и мы их упустили. Это сильная команда, двигаемся дальше.

Они очень хорошо прессинговали, мы знали перед игрой, что они создадут нам трудности. Думаю, что временами мы хорошо справлялись с этим. Они хороший соперник, вы должны уважать их. Ничья — это не конец света для нас, она ставит нас на хорошее место в группе. Мы с нетерпением ждем следующего матча.

Знаем, что можем играть лучше. На чемпионате мира ни одна игра не бывает лёгкой. После первого выступления люди думали, что мы превзойдем все команды, с которыми играем. Это не тот случай. Мы столкнулись с хорошо организованной командой с качественными игроками. Игра на ноль — это действительно приятно. Одно очко — это не то, за чем мы сюда пришли, но оно оставляет нас в лидерах», — приводит слова Кейна официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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