«Ничья — это не конец света для нас». Кейн — о матче с США

Знаем, что можем играть лучше. На чемпионате мира ни одна игра не бывает лёгкой. После первого выступления люди думали, что мы превзойдем все команды, с которыми играем. Это не тот случай. Мы столкнулись с хорошо организованной командой с качественными игроками. Игра на ноль — это действительно приятно. Одно очко — это не то, за чем мы сюда пришли, но оно оставляет нас в лидерах», — приводит слова Кейна официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.