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30 минут назад

Польша — Саудовская Аравия, прогноз на матч ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

Чемпионат.com

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Польши и Саудовской Аравии. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Польша — Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2022, 26 ноября в Катаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты считают фаворитами поляков: поставить на победу Роберта Левандовского и компании можно с коэффициентом 1.77. Шансы саудовцев оценили коэффициентом 5.10, а ничья идёт за 3.80.

Букмекеры считают, что матч Польша — Саудовская Аравия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.10, а ТМ 2.5 идёт за 1.82.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.05. Гол Польши оценивают в 1.19, а на то, что отличится сборная Саудовской Аравии, можно поставить за 1.66.

ЧМ-2022,Роберт Левандовский,
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