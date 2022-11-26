Польша — Саудовская Аравия: прогноз на матч ЧМ-2022, 26 ноября в Катаре

26 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Польши и Саудовской Аравии. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Эксперты считают фаворитами поляков: поставить на победу Роберта Левандовского и компании можно с коэффициентом 1.77. Шансы саудовцев оценили коэффициентом 5.10, а ничья идёт за 3.80.
Букмекеры считают, что матч Польша — Саудовская Аравия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.10, а ТМ 2.5 идёт за 1.82.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.05. Гол Польши оценивают в 1.19, а на то, что отличится сборная Саудовской Аравии, можно поставить за 1.66.