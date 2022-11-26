Родолфо: «У Бразилии есть всё для победы на чемпионате мира»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо оценил шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира в Катаре.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По мнению Родолфо, южноамериканской команде по силам побороться за главный трофей текущего мундиаля, так как бразильцы подошли к турниру в хорошей форме.

Напомним, что в своей стартовой игре на групповом этапе чемпионата мира «селесао» уверенно обыграли сборную Сербии (2:0).

«Там сильный состав, прекрасная атмосфера. На мой взгляд, у Бразилии есть всё для победы на чемпионате мира», — цитирует Родолфо «Спорт-Экспресс».