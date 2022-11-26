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1 час назад

Месси готов к матчу с Мексикой, в котором он может повторить рекорд Марадоны

Матч ТВ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что лидер команды Лионель Месси готовится к предстоящему матчу с Мексикой в рамках второго тура группового этапа чемпионат мира в Катаре в штатном режиме.

Месси может повторить рекорд Марадоны в матче с Мексикой
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— С ним все в порядке, — приводит слова Скалони аргентинское издание Clarín.

Если Месси примет участие в матче с Мексикой, то он сравняется с Диего Марадоной по количеству игр на мировых чемпионатах. Последний на данный момент является рекордсменом сборной по данному показателю — 21 матч.

Матч Аргентина — Мексика запланирован на 26 ноября, начало — в 22:00 мск.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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