Месси может повторить рекорд Марадоны в матче с Мексикой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что лидер команды Лионель Месси готовится к предстоящему матчу с Мексикой в рамках второго тура группового этапа чемпионат мира в Катаре в штатном режиме.

Если Месси примет участие в матче с Мексикой, то он сравняется с Диего Марадоной по количеству игр на мировых чемпионатах. Последний на данный момент является рекордсменом сборной по данному показателю — 21 матч.

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