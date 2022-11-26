​Игрока сборной США раскритиковали за поступок на чемпионате мира

В пятницу вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Англии и США. По ходу игры полузащитник американской команды Уэстон Маккенни использовал манишку фотографа, чтобы вытереть руки. Поступок представителя «Ювентуса» кто-то воспринял с юмором, но есть и те, кто обрушился на Маккенни с критикой. В социальных сетях можно встретить много комментариев, в которых поступок игрока США называется некрасивым или даже ужасным.