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2 часа назад

​Игрока сборной США раскритиковали за поступок на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

В пятницу вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Англии и США. По ходу игры полузащитник американской команды Уэстон Маккенни использовал манишку фотографа, чтобы вытереть руки. Поступок представителя «Ювентуса» кто-то воспринял с юмором, но есть и те, кто обрушился на Маккенни с критикой. В социальных сетях можно встретить много комментариев, в которых поступок игрока США называется некрасивым или даже ужасным.

​Игрока сборной США раскритиковали за поступок на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что матч сборных Англии и США завершился вничью со счётом 0:0. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Всё решится в последнем туре во вторник.

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