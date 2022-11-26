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1 час назад

Итальянский журналист: «В Катаре всё лучше, чем в России»

Евро-футбол.Ру

Итальянский журналист Массимо Франки сравнил организацию чемпионата мира в Катаре с той, которая была четыре года назад в России.

Итальянский журналист: «В Катаре всё лучше, чем в России»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению журналиста, турнир в Катаре организован намного лучше, чем в России.

«В Катаре однозначно всё лучше, чем в России — начиная от организации и заканчивая футболом, здесь нет никаких проблем», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Напомним, что ранее совет Международной федерации футбола признал мундиаль в России лучшим за всю историю проведения турнира. Чемпионом мира в 2018 году стала сборная Франции. Россия же дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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