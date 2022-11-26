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46 минут назад

В сборной Бразилии считают, что игроки Сербии специально пытались травмировать Неймара

Sports.ru

В сборной Бразилии считают, что Сербия пыталась нанести травму Неймару.

В сборной Бразилии считают, что Неймара пытались травмировать намеренно
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным Marca, в бразильской сборной считают, что сербские игроки специально пытались травмировать Неймара во время игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Кроме того, в сборной Бразилии опасались, что сербы попытаются нанести травму и Винисиусу Жуниору.

В сборной Бразилии ожидали, что так будет. Члены тренерского штаба сборной Бразилии сообщили Marca, что их не беспокоит такое количество фолов на игроках их команды.

«Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться», – сказали они.

В стартовом матче ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии (2:0) на Неймаре сфолили 9 раз, и он получил травму. Ожидается, что он восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.

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