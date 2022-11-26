В сборной Бразилии считают, что Неймара пытались травмировать намеренно

В сборной Бразилии считают, что Сербия пыталась нанести травму Неймару.

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По данным Marca, в бразильской сборной считают, что сербские игроки специально пытались травмировать Неймара во время игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2022. Кроме того, в сборной Бразилии опасались, что сербы попытаются нанести травму и Винисиусу Жуниору.

В сборной Бразилии ожидали, что так будет. Члены тренерского штаба сборной Бразилии сообщили Marca, что их не беспокоит такое количество фолов на игроках их команды.

«Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться», – сказали они.