ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
42 минуты назад

Кавазашвили о сборной Польши: «случайно попали на турнир вместо нас, бог их за это накажет»

Илья Родин

Сборная Польши случайно попала на чемпионат мира по футболу вместо национальной команды России, заявил легендарный экс вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Об этом пишет «Матч ТВ».

Кавазашвили: Поляки случайно попали на турнир вместо нас, бог их накажет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сборная Польши должны была встретиться с национальной командой России в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. После отстранения российской команды поляки без борьбы прошли дальше.

На международных состязаниях они проявили себя не лучшим образом, сыграв вничью с командой Мексики (0:0). В ближайшие дни им предстоят матчи с командами Саудовской Аравии и Аргентины.

«Требуем наказать Сербию!» На ЧМ-2022 разгорелся скандал

По мнению Кавазашвили, Польша в этих играх не сможет показать свои спортивные качества. Он добавил, что даже капитан команды Роберт Левандовский окажется не в состоянии помочь национальной команде.

«Команда [Польши] не готова к чемпионату мира. То, что они абсолютно случайно попали на турнир вместо нас … бог их за это накажет», - резюмировал чемпион СССР.

ЧМ-2022,Футбол,Роберт Левандовский,Анзор Кавазашвили,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители