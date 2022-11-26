Кавазашвили: Поляки случайно попали на турнир вместо нас, бог их накажет

Сборная Польши случайно попала на чемпионат мира по футболу вместо национальной команды России, заявил легендарный экс вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Об этом пишет «Матч ТВ».

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Отмечается, что сборная Польши должны была встретиться с национальной командой России в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. После отстранения российской команды поляки без борьбы прошли дальше.

На международных состязаниях они проявили себя не лучшим образом, сыграв вничью с командой Мексики (0:0). В ближайшие дни им предстоят матчи с командами Саудовской Аравии и Аргентины.

По мнению Кавазашвили, Польша в этих играх не сможет показать свои спортивные качества. Он добавил, что даже капитан команды Роберт Левандовский окажется не в состоянии помочь национальной команде.