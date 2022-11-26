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2 часа назад

Агент: Божович поедет в Катар, если сборная Сербии выйдет в плей-офф

Евро-футбол.Ру

Срджан Еремич, агент тренера Миодрага Божовича, поделился информацией о планах черногорского специалиста.

Агент: Божович поедет в Катар, если сборная Сербии выйдет в плей-офф
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Миодраг не приехал на чемпионат мира, сейчас он в Черногории. Пока не успел. С чем это связано? У него возникли семейные дела», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».

Агент заявил, что Божович поедет в Катар только в том случае, если сборная Сербии выйдет в плей-офф турнира.

В первом туре группового этапа чемпионата мира Сербия проиграла Бразилии со счетом 0:2. В предстоящем матче сербы встретятся с Камеруном, встреча пройдет 28 ноября, начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

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