Азар считает, что в 2018 году у Бельгии было больше шансов выиграть ЧМ

Сборная Бельгии по футболу имела больше шансов стать чемпионом мира в 2018 году, чем выиграть турнир 2022 года в Катаре, считает полузащитник «красных дьяволов» Эден Азар.Бельгийцы стартовали на чемпионате мира с победы над канадцами (1:0). Также команда Роберто Мартинеса на групповом этапе турнира сыграет со сборными Марокко (27 ноября) и Хорватии (1 декабря).

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— Думаю, четыре года назад у нас было больше шансов на победу. Тогда команда была лучше, но все же мы сохраняем такую возможность. Мы полноценная команда, у нас есть лучший вратарь в мире, один из лучших полузащитников в мире и нападающий. Мы должны наслаждаться моментом, играть в свою игру, стараться на поле. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мы показали не самую лучшую игру в матче против Панамы (на ЧМ 2018, 3:0), она не была отличной, но нам удалось забить, и дела пошли лучше. Всегда тяжело играть свой первый матч, присутствует стресс, не хочется терять мяч. Но я не беспокоюсь. Я знаю, что у нас есть отличные игроки, которые могут создать проблемы сопернику, — приводит слова Азара The Athletic.На чемпионате мира 2018 в России сборная Бельгии завоевала бронзовые медали.