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48 минут назад

Газзаев: Промес мог бы быть одним из лучших в сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о непопадании нападающего «Спартака» Куинси Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Ранее сообщалось, что главный тренер нидерландцев Луи ван Гал не вызвал Промеса из-за его уголовного дела.

Газзаев: Промес мог бы быть одним из лучших в сборной Нидерландов на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Учитывая, какого Промеса мы сейчас видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов, а то и одним из лучших. Многие игроки ведь тоже сожалели, что Промеса не взяли», — приводит слова Газзаева Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.

ЧМ-2022,Куинси Промес,Валерий Газзаев,Спартак,
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