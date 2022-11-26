В Норвегии призвали наказать футболиста за флаг России на ЧМ

В Норвегии призвали наказать футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа за использование флага России на бутсах в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает NRK.

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала нанесение триколора политической акцией, которая воспринимается как поддержка отстраненной сборной. Она обратила внимание на то, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены, а российский флаг — нет.

«Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля», — посчитала Линдеман.

Ондуа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. Встреча завершилась победой европейской команды со счетом 1:0.