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16 минут назад

​Мэддисон вернулся к тренировкам со сборной Англии

Евро-футбол.Ру

Полузащитник Джеймс Мэддисон не принимал участие в двух прошедших матчах сборной Англии на чемпионате мира. В субботу Мэддисон вернулся к полноценным тренировкам, восстановившись после проблем с коленом. Об этом рассказывает Goal.com, ссылаясь на пресс-службу сборной Англии.

​Мэддисон вернулся к тренировкам со сборной Англии
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что сборная Англии ранее в Катаре разгромила Иран (6:2) и сыграла вничью с США (0:0). Англичане почти обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира. В последнем туре группового этапа команда Гарета Саутгейта сыграет против Уэльса. Вероятно, Джеймс Мэддисон имеет шансы выйти на футбольное поле 29 ноября.

ЧМ-2022,Гарет Саутгейт,Джеймс Мэддисон,
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