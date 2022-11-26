​Мэддисон вернулся к тренировкам со сборной Англии

Полузащитник Джеймс Мэддисон не принимал участие в двух прошедших матчах сборной Англии на чемпионате мира. В субботу Мэддисон вернулся к полноценным тренировкам, восстановившись после проблем с коленом. Об этом рассказывает Goal.com, ссылаясь на пресс-службу сборной Англии.