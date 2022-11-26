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1 час назад

ЧМ-2022 в Катаре: Польша одержала победу над Саудовской Аравией

Илья Родин

Сборная Польши одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии со счетом 2:0. Об этом пишет «Чемпионат».

ЧМ-2022 в Катаре: Польша одержала победу над Саудовской Аравией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что матч прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

По данным портала, сборная саудитов по ходу первого тайма имело игровое преимущество и создала несколько опасных моментов.

Вместе с тем, счет открыли поляки. Капитан команды Роберт Левандовски на 39-й минуте сделал точную передачу Петру Зелиньски, который и забил гол в итоге.

Во втором тайме Левандовски переиграл вратаря соперника после выхода один на один и установил окончательный счёт — 2:0.

Таким образом, Польша набрала 4 очка и заняла первое место в группе С. Ранее поляки сыграли вничью с Мексикой (0:0).

Бомбардир Левандовски впервые забил мяч на чемпионате мира, сообщает портал Sports.ru.

ЧМ-2022,Роберт Левандовски,
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