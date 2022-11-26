Левандовски: «сбылись мои детские мечты»

Капитан сборной Польши по футболу Роберт Левандовски не сдержал слез на чемпионате мира, потому что смог исполнить детскую мечту. Кроме того, он помог команде одержать важную победу. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что о своих эмоциях от победы он рассказал после матча с национальной командой Саудовской Аравии, в котором поляки благодаря ему победили со счетом 2:0.

Левандовски пояснил, что «во время исполнения национального гимна ощущал особенные эмоции». После забитого мяча он позволил им вырваться наружу.

«Сбылись мои детские мечты, плюс гол имел важное значение для команды», - подчеркнул спортсмен.

По оценке бомбардира, забить на чемпионате оказалось непросто. В игре с мексиканцами у сборной практически не было шансов. В игре с саудитами были учтены допущенные ошибки, в результате удалось победить.