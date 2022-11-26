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39 минут назад

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф чемпионата мира по футболу

ТАСС

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на арене "Стадион-974" в Дохе в присутствии 42 860 зрителей.

Франция первой вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился Килиан Мбаппе (61-я, 86-я минуты). У датчан гол забил Андреас Кристенсен (68).

Мбаппе настиг Анри по количеству мячей на чемпионатах мира

В турнирной таблице группы D сборная Франции занимает первое место, набрав 6 очков. Французская команда стала первой сборной, обеспечившей себе место в плей-офф чемпионата мира. Далее в таблице группы расположились команды Австралии (3 очка), Дании (1) и Туниса (1).

ЧМ-2022,Андреас Кристенсен,
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