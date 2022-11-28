Семин назвал команду-открытие чемпионата мира - 2022 в Катаре

«Главное открытие? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.



Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить? Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев», — приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».