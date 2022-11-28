Экс-наставник московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал команду открытие чемпионата мира — 2022 в Катаре.
«Главное открытие? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.
Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить? Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев», — приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».