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59 минут назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 27 ноября

Елена Прошина

В воскресенье, 27 ноября, состоятся еще четыре игры 2-го тура чемпионата мира по футболку в Катаре. Согласно расписанию портала «Чемпионат.com», в последний день недели на поле сойдутся сборные из групп E и F.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на воскресенье, 27 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 13:00 мск начнется игра Япония — Коста-Рика. Матч группы E пройдет на стадионе «Ахмед бин-Али».

В 16:00 мск состоится игра между сборными Бельгии и Марокко. Матч группы F можно будет увидеть на арене «Эль-Тумама».

В 19:00 мск на поле выйдут национальные команды Хорватии и Канады. Игра участников группы F состоится на «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

В 22:00 мск стартует игра между двумя фаворитами мундиаля — сборными Испании и Германии. Встреча группы E пройдет на стадионе «Эль-Байт».

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