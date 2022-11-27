Участие Сане в матче с Испанией под вопросом

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане вчера провёл полноценную тренировку со своей команды, но с перевязанным коленом. Решение об участии вингера в сегодняшнем поединке с Испанией до сих пор остаётся под вопросом. Об этом сообщает журналист Керри Хау в социальных сетях.