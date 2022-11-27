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2 часа назад

Участие Сане в матче с Испанией ещё под вопросом

Евро-футбол.Ру

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане вчера провёл полноценную тренировку со своей команды, но с перевязанным коленом. Решение об участии вингера в сегодняшнем поединке с Испанией до сих пор остаётся под вопросом. Об этом сообщает журналист Керри Хау в социальных сетях.

Участие Сане в матче с Испанией под вопросом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, Сане пропустил матч первого тура группового этапа чемпионата мира, где «бундестим» проиграли Японии со счётом 1:2. Футболист до сих пор испытывает последствия от травмы, которую получил ещё в расположении мюнхенской «Баварии».

На счету Сане 5 голов и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

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