Байден забыл, что общался со сборной США перед ЧМ-2022

Зафиксирован очередной странный инцидент с президентом США Джо Байденом. На этот раз он касается чемпионата мира по футболу в Катаре. В субботу журналисты попросили президента прокомментировать ничью сборной США с Англией, сыгравших в пятницу. Байден задумался на 20 секунд и спросил:
«А игра уже закончилась?»
Об этом сообщает Twitter Национального комитета Республиканской партии (RNC).
Там опубликовали видео с мини-интервью Байдена и его текстовую расшифровку.
«Господин президент, США сыграли вничью с Англией. Будут какие-нибудь комментарии по поводу результата?»
*пустой взгляд*
*20 секунд спустя*
Байден: «А игра уже закончилась?»
Англия и США сыграли на чемпионате мира 25 ноября. Телетрансляцию смотрели 15 377 000 американцев. Это стало рекордом в истории американского телевидения.