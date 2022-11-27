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42 минуты назад

Байден забыл, что общался со сборной США перед ЧМ-2022

Майк Габриелян

Зафиксирован очередной странный инцидент с президентом США Джо Байденом. На этот раз он касается чемпионата мира по футболу в Катаре. В субботу журналисты попросили президента прокомментировать ничью сборной США с Англией, сыгравших в пятницу. Байден задумался на 20 секунд и спросил:

Байден забыл, что общался со сборной США перед ЧМ-2022
Фото: РамблерРамблер

«А игра уже закончилась?»

Об этом сообщает Twitter Национального комитета Республиканской партии (RNC).

Там опубликовали видео с мини-интервью Байдена и его текстовую расшифровку.

«Господин президент, США сыграли вничью с Англией. Будут какие-нибудь комментарии по поводу результата?»

*пустой взгляд*

*20 секунд спустя*

Байден: «А игра уже закончилась?»

Англия и США сыграли на чемпионате мира 25 ноября. Телетрансляцию смотрели 15 377 000 американцев. Это стало рекордом в истории американского телевидения.

ЧМ-2022,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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