Байден забыл, что общался со сборной США перед ЧМ-2022

Зафиксирован очередной странный инцидент с президентом США Джо Байденом. На этот раз он касается чемпионата мира по футболу в Катаре. В субботу журналисты попросили президента прокомментировать ничью сборной США с Англией, сыгравших в пятницу. Байден задумался на 20 секунд и спросил: