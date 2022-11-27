Фанаты пожаловались на издевательства на ЧМ в Катаре

"Когда мы попытались попасть внутрь, трое сотрудников отвели нас в маленькую боковую комнату и велели раздеться догола. У меня довольно много татуировок, и они потратили много времени на их изучение и на издевательства надо мной. Нас просто хотели унизить и проучить. Никакой причины для этого не было. Нас даже не обыскивали. Это было просто ритуальное унижение — абсолютно ужасное обращение", — цитирует болельщика Daily Star.