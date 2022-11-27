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8 минут назад

Болельщики сборной Англии пожаловались на издевательства на ЧМ в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Болельщики сборной Англии, которые посетили чемпионат мира в Катаре в образе крестоносцев, рассказали о неуважительном отношении местных органов правопорядка.

Фанаты пожаловались на издевательства на ЧМ в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фанатам английской сборной, одетым в кольчугу, сначала несколько раз был отказано в проходе на стадион. Затем, по словам одного из болельщиков, охранники заставляли их раздеться догола.

"Когда мы попытались попасть внутрь, трое сотрудников отвели нас в маленькую боковую комнату и велели раздеться догола. У меня довольно много татуировок, и они потратили много времени на их изучение и на издевательства надо мной. Нас просто хотели унизить и проучить. Никакой причины для этого не было. Нас даже не обыскивали. Это было просто ритуальное унижение — абсолютно ужасное обращение", — цитирует болельщика Daily Star.

В субботу сборная Англии сыграла вничью с США (0:0). В первом туре они одержали победу над Ираном со счетом 6:2. Перед заключительным туром подопечные Гарета Саутгейта с четырьмя очками единолично возглавляют группу В. Ранее сообщалось, что Катар из-за критики внесет Португалию в черные списки после окончания ЧМ-2022.

ЧМ-2022,Футбол,Гарет Саутгейт,
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