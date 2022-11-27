Марокко обыграло сборную Бельгии в матче ЧМ-2022

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура группового этапа между сборными Бельгии и Марокко. Матч прошёл на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сесара Рамоса прозвучал в 16:00 мск.

Фото: STU FORSTER/GETTY IMAGES STU FORSTER/GETTY IMAGES

Первый тайм прошёл под небольшим преимуществом сборной Бельгии – команда больше владела мячом и имела больше возможностей для взятия ворот. Однако отличились в этой половине встрече марокканцы, когда Хаким Зиеш забил гол на 45+3-й минуте. Но судьи отменили этот мяч после просмотра повтора системой VAR.

Во втором тайме уже Марокко больше контролировало ситуацию на поле. Благодаря этому африканская сборная сумела вновь открыть счёт благодаря реализованному штрафному удару Абдельхамида Сабири, который пробил с острого угла. Бельгийцы старались сравнять счёт, но марокканцы уверенно парировали все атаки соперника. На 90+3-й минуте Закария Абухляль с передачи Зиеша установил итоговый счёт встречи — победу Марокко со счётом 2:0.