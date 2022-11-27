ЧМ по футболу 2022: Германия ушла от поражения с командой Испании

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 в Катаре.Встреча группы Е прошла на стадионе «Эль Байт» в Эль Хауре и завершилась со счетом 1:1. На гол Альваро Мораты на 62 й минуте немцы ответили ночным ударом Никласа Фюллькруга на 83 й минуте.

Фото: официальный сайт «Баварии» официальный сайт «Баварии»

После двух туров испанцы (4 очка) возглавляют группу, следом расположились сборные Японии и Коста Рики (по 3), а команда Германии (1) замыкает квартет.

В третьем туре испанцы сыграют со сборной Японии, а немцы встретятся с командой Коста Рики. Оба мачта пройдут 1 декабря.Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.