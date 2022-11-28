Сборная Германии установила антирекорд на ЧМ-2022

Сборная Испании сыграла вничью с Германией в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счетом 1:1.

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На 62-й минуте испанский нападающий Альваро Мората открыл счет с передачи Жорди Альбы. На 83-й минуте форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг восстановил равновесие в счете. В роли ассистента выступил Джамал Мусиала. Как сообщает Opta, этот результат стал историческим для немцев, которые не смогли одержать победу в первых двух матчах ЧМ впервые в истории. Напомним, в 1-м туре подопечные Ханса Флика проиграли сборной Японии (1:2).

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. После двух туров Испания с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы Е. На втором месте идет Япония (три очка), на третьем — Коста-Рика (три), на четвертом — Германия (одно). Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".