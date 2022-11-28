Скандал на ЧМ-2022: Хорватские фанаты оскорбили канадского вратаря

Болельщики сборной Хорватии вывесили провокационный баннер в адрес голкипера национальной команды Канады Милана Боряна во время матча 2-го тура чемпионата мира - 2022 в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: FIFA FIFA

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу балканской команды. Во время игры хорватские фанаты вывесили баннер с надписью "Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян". Семья этнического серба бежала из Книна, когда хорватские войска захватили город в 1995 году.

После двух туров хорваты набрали четыре очка и сравнялись со сборной Марокко, которая 27 ноября сенсационно обыграла Бельгию со счетом 2:0. Бельгийцы с тремя баллами идут на третьем месте. Канада после двух поражений лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022. Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".