Защитник сборной Хорватии Ловрен сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.
«Преимущество чемпионата мира в Катаре — ты не перемещаешься много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, на ЧМ-2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4.
В Катаре подопечные Златко Далича в двух матчах группового этапа сыграли вничью с Марокко (0:0) и разгромили Канаду (4:1). В заключительном туре хорваты сыграют со сборной Бельгии. Встреча состоится 1 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».