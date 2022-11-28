Защитник сборной Хорватии Ловрен сравнил чемпионаты мира в России и Катаре

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионаты мира в России и Катаре.

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«Преимущество чемпионата мира в Катаре — ты не перемещаешься много, не путешествуешь. Нам приходилось летать тысячи километров, когда турнир проходил в России, но все равно все было здорово», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, на ЧМ-2018 в России сборная Хорватии дошла до финала, где уступила команде Франции со счетом 2:4.

В Катаре подопечные Златко Далича в двух матчах группового этапа сыграли вничью с Марокко (0:0) и разгромили Канаду (4:1). В заключительном туре хорваты сыграют со сборной Бельгии. Встреча состоится 1 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени.