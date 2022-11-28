В сборной Бразилии появилось подозрение на вирусное заболевание

В стане сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

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По сведениям источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон.

Источник также сообщает, что они все же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре ЧМ-2022, но главный тренер Тите еще не определился с составом на игру.

Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.

Напомним, Бразилия в рамках 2-го тура группового этапа встретится со Швейцарией. Встреча пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 19:00 мск.