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13 минут назад

В сборной Бразилии появилось подозрение на вирусное заболевание

Sports.tj

В стане сборной Бразилии появилось подозрение на распространение вирусного заболевания, сообщает Goal.

В сборной Бразилии появилось подозрение на вирусное заболевание
Фото: EPAEPA

По сведениям источника, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон.

Источник также сообщает, что они все же готовы сыграть против Швейцарии во 2-м туре ЧМ-2022, но главный тренер Тите еще не определился с составом на игру.

Из-за травм своей команде точно не смогут помочь Неймар и Данило.

Напомним, Бразилия в рамках 2-го тура группового этапа встретится со Швейцарией. Встреча пройдет сегодня, 28 ноября, и начнется в 19:00 мск.

В первом матче со счетом 2:0 Бразилия обыграла Сербию, а Швейцария с минимальным счетом одолела Камерун.

ЧМ-2022,Лукас Пакета,
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