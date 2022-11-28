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55 минут назад

Источник: в сборной Бразилии вспышка вирусной инфекции у нескольких игроков

Газета.Ru

В расположении сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре произошла вспышка вирусной инфекции. Об этом сообщает Goal.

В сборной Бразилии произошла вспышка вирусной инфекции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает источник, из-за симптомов гриппа некоторые упражнения на тренировках в последние дни пропускали Антони, Лукас Пакета и Алисон. Также отмечается, что они готовы сыграть в ближайшем матче против Швейцарии. Игроков попросили изолироваться и тренироваться в отеле индивидуально. Стоит напомнить, что в ближайшей игре не смогут из-за травм принять участие Неймар и Данило.

Сборная Бразилии сыграет матч второго тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии сегодня. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

В первом туре подопечные Тите обыграли сборную Сербии со счетом 2:0. Дубль в этом матче оформил игрок «Тоттенхэма» Ришарлисон.

Дальнейшее участие Неймара на чемпионате мира под вопросом из-за травмы

«Пентакампионы» с тремя очками возглавляют турнирную таблицу группы G, опережая имеющую столько же баллов Швейцарию.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира уже потеряли все шансы на выход из группы. Они дважды проиграли (Эквадору и Сенегалу).

ЧМ-2022,Лукас Пакета,
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