Президент РФС Дюков назвал единственный недостаток чемпионата мира в Катаре

"Я хочу сказать, что Катар хорошо подготовился к турниру инфраструктурно, это отличные стадионы, правда, я был на одном, - сказал Дюков. - Но то, что я видел, - Катар и Доха готовы: инфраструктура, дороги, отели - все это есть. Чего мне не хватило, так это футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, потому что практически не видишь болел