Президент РФС Дюков назвал единственный недостаток чемпионата мира в Катаре

Отсутствие футбольной атмосферы является единственным недостатком чемпионата мира по футболу в Катаре. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Я хочу сказать, что Катар хорошо подготовился к турниру инфраструктурно, это отличные стадионы, правда, я был на одном, - сказал Дюков. - Но то, что я видел, - Катар и Доха готовы: инфраструктура, дороги, отели - все это есть. Чего мне не хватило, так это футбольной атмосферы, потому что на стадионах есть болельщики, но в самой Дохе футбольного праздника ты не чувствуешь, потому что практически не видишь болел
"Может быть, мне не повезло, я был в самом начале, болельщики только собираются подъехать. Но вот пока это единственный недостаток. Я думаю, что по ходу турнира он будет исправлен. Планирую ли я посетить еще матчи? Специально на футбол я не поеду. Если у меня будет какое-то общение или встреча, то тогда полечу", - добавил Дюков.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.