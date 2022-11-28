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10 минут назад

Захарян рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

Евро-футбол.Ру

19-летний воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян поведал о том, какую сборную поддерживает на чемпионате мира – 2022. Турнир в эти дни проходит на футбольных полях Катара.

Захарян рассказал, за кого болеет на чемпионате мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Смотрю чемпионат мира. Болею за Португалию», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В стартовом туре группового этапа мундиаля Португалия сыграла против Ганы. Подопечные Фернанду Сантуша отпраздновали победу со счетом 3:2.

Во втором туре Роналду и компания померяются силами с командой Уругвая. Встреча состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Арсен Захарян,Фернанду Сантуш,Динамо,
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