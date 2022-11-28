Захарян рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

19-летний воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян поведал о том, какую сборную поддерживает на чемпионате мира – 2022. Турнир в эти дни проходит на футбольных полях Катара.

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«Смотрю чемпионат мира. Болею за Португалию», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В стартовом туре группового этапа мундиаля Португалия сыграла против Ганы. Подопечные Фернанду Сантуша отпраздновали победу со счетом 3:2.