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1 час назад

СМИ: Неймар восстанавливается от травмы с помощью технологии NASA

ТАСС

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар восстанавливается от травы лодыжки с помощью прибора, разработанного учеными и докторами на базе космических технологий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Об этом в понедельник сообщает испанская газета Marca.

Неймар лечит травму технологиями NASA
Фото: СоцсетиСоцсети

Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Сербии (2:0), из-за повреждения форвард пропустит оставшиеся встречи команды в квартете.

Как сообщает Marca, для более ускоренного восстановления бразилец пользуется устройством, созданным на базе космических технологий NASA от компании Normatec. Прибор покрывает всю ногу, внутри него установлены устройства для последовательного пульсирующего сжатия конечностей при помощи нагнетаемого в манжеты воздуха. Прибор обеспечивает активизацию кровообращения, способствует заживлению мягких тканей, снимает отеки и уменьшает болевые ощущения.

Как рассказала в интервью порталу Freelap USA бывший астронавт NASA доктор Ивонн Кейгл, в США больше не используют подобные устройства из-за того, что они устарели.

Бразильцы располагаются на первом месте в турнирной таблице группы G, набрав 3 очка. Вторыми идут швейцарцы (3 очка), третьими - камерунцы (0), четвертыми - сербы (0). В понедельник сборная Бразилии проведет матч второго тура группового этапа с командой Швейцарии, начало в 19:00 мск.

ЧМ-2022,NASA,
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