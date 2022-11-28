Иран потребовал исключить сборную США из ЧМ-2022

Государственные СМИ Ирана призвали исключить сборную США из чемпионата мира 2022 года в Катаре после того, как Федерация футбола США изменила флаг Ирана на своих платформах социальных сетей, чтобы продемонстрировать поддержку протестующих в Иране.

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Федерация временно разместила национальный флаг Ирана в своих официальных аккаунтах оставив на нем лишь зеленую, белую и красную линии.

— Разместив искаженное изображение флага Исламской Республики Иран в своем официальном аккаунте, Федерация футбола США нарушила устав ФИФА, за что соответствующим наказанием является дисквалификация на 10 игр. Сборная США должна быть исключена из ЧМ 2022, — отметило иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В Федерации футбола США отметили, что эта акция распространялась исключительно на 24 часа, и они планировали вернуться к первоначальному флагу Ирана, сообщает CNN.