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1 час назад

Иран потребовал исключить сборную США из ЧМ-2022 за искажение национального флага

Матч ТВиещё 1

Государственные СМИ Ирана призвали исключить сборную США из чемпионата мира 2022 года в Катаре после того, как Федерация футбола США изменила флаг Ирана на своих платформах социальных сетей, чтобы продемонстрировать поддержку протестующих в Иране.

Иран потребовал исключить сборную США из ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федерация временно разместила национальный флаг Ирана в своих официальных аккаунтах оставив на нем лишь зеленую, белую и красную линии.

— Разместив искаженное изображение флага Исламской Республики Иран в своем официальном аккаунте, Федерация футбола США нарушила устав ФИФА, за что соответствующим наказанием является дисквалификация на 10 игр. Сборная США должна быть исключена из ЧМ 2022, — отметило иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В Федерации футбола США отметили, что эта акция распространялась исключительно на 24 часа, и они планировали вернуться к первоначальному флагу Ирана, сообщает CNN.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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