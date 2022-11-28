ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
50 минут назад

Далот: «У Португалии серьёзные цели на ЧМ в Катаре»

Евро-футбол.Ру

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот высказался об участии в чемпионате мира – 2022. Турнир проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Далот: «У Португалии серьёзные цели на ЧМ в Катаре»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Мундиаль – это всегда особенный турнир. У нашей команды серьезные цели в Катаре. Мы имеем все шансы, чтобы показать хороший результат. Сборная Португалии обладает необходимыми качествами для этого», - передает слова футболиста пресс-служба «красных дьяволов».

Португалия стартовала на чемпионате мира победой над сборной Ганы со счетом 3:2. Во втором туре подопечные Фернанду Сантуша встретятся с национальной командой Уругвая.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители