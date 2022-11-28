Далот: «У Португалии серьёзные цели на ЧМ в Катаре»

«Мундиаль – это всегда особенный турнир. У нашей команды серьезные цели в Катаре. Мы имеем все шансы, чтобы показать хороший результат. Сборная Португалии обладает необходимыми качествами для этого», - передает слова футболиста пресс-служба «красных дьяволов».