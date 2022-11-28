Президент РФС назвал две сборные, за которые болеет на ЧМ-2022

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков во время общения с журналистом издания «Спорт-экспресс» поведал о том, каким сборным симпатизирует на чемпионате мира – 2022
«Симпатизирую сборной Сербии и, может быть, Бразилии», - высказался руководитель.
Напомним, что в первом туре групповой стадии мундиаля сборная Бразилии победила команду Сербии со счетом 2:0.
Во втором туре южноамериканцы встретятся со Швейцарией, а представитель Балканского полуострова померяется силами с Камеруном. Оба поединка состоятся в понедельник, 28 ноября.