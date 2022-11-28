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38 минут назад

Президент РФС назвал две сборные, за которые болеет на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков во время общения с журналистом издания «Спорт-экспресс» поведал о том, каким сборным симпатизирует на чемпионате мира – 2022

Президент РФС назвал две сборные, за которые болеет на ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Симпатизирую сборной Сербии и, может быть, Бразилии», - высказался руководитель.

Напомним, что в первом туре групповой стадии мундиаля сборная Бразилии победила команду Сербии со счетом 2:0.

Во втором туре южноамериканцы встретятся со Швейцарией, а представитель Балканского полуострова померяется силами с Камеруном. Оба поединка состоятся в понедельник, 28 ноября.

ЧМ-2022,Александр Дюков,РФС,
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